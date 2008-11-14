Пэрис Хилтон подкатывает к Принцу Гарри

Недавно Пэрис побывала в Лондоне, где имела удовольствие пообщаться с Принцем Гарри и его девушкой Челси Дэйви (Chelsy Davy). Так вот, в лице последней Пэрис, вероятно, и нашла свою будущую лучшую подружку. Вернувшись из Лондона, мисс Хилтон призналась: «Челси такая милая девушка! Мы с ней постоянно болтали. Принц Гарри тоже оказался очень милым и приземленным. Да и вообще, я люблю Лондон. Там все такие элегантные!» Надеемся, никто не забыл, что Пэрис как-то делилась с прессой своей мечтой «выйти замуж за принца»?