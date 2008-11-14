СРОЧНО! Глюкоза ждет второго ребенка

Наташа Ионова больше не может прятать свой округлившийся животик. Ходят слухи, что певица находится на шестой неделе беременности. Сама Глюкоза опровергает эту информацию: ни одного признака беременности у нее пока не появилось. Тем более, что она и не планировала в течение трех лет рожать второго ребенка. Хотя, когда Ионова была в интересном положении первый раз, она это тщательно скрывала до последнего момента. И немного погодя на свет появилась очаровательная малышка. – Верить ли слухам о беременности – личное дело каждого, – говорит "Желтой газете" окружение певицы. – Слишком уж часто в прессе бывают ложные сообщения на эту тему. Что касается Глюкозы, то она имела неосторожность поправиться и прийти на съемки программы в несколько облегающем наряде. Разговоры об изменениях в фигуре Наташи Ионовой с каждым днем набирают обороты. За время своей первой беременности Глюкоза поправилась на … 16 килограмм. А допустимым набором веса считается 10 кг за все 40 недель. Сразу после рождения ребенка певица села на строжайшую неделю. Ела продукты, исключительно приготовленные в пароварке. На протяжении трех месяцев Ионова занималась ежедневно в тренажерном зале по три часа. За это время Наташе удалось сбросить лишних 6 килограмм.