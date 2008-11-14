Фанатка Полы Абдул была найдена мертвой возле дома звезды

30-летняя (Paula Godspeed) была найдена мертвой в Лос-Анжелесе возле дома певицы и танцовщицы Полы Абдул (Paula Abdul). Полиция предполагает, что Годспид покончила жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу медикаментов, сообщает Showbiz Media. Тело Годспид было обнаружено в машине, припаркованной возле дома ее кумира. По словам родственников, женщина была одержима любовью к певице и всячески пыталась попасть в ее окружение. Во время трагедии Пола Абдул находилась на съемках телешоу American Idol, куда в 2005 году пыталась попасть и Годспид, но прослушивание пройти ей так и не удалось. Зато в жюри находилась сама Пола Абдул. Услышав о трагедии, звезда поспешила выразить искренние соболезнования семье своей поклонницы.