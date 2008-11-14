Сергей Кристовский побрился налысо

Один из братьев-основателей легендарной «УмыТурман» Владимир Кристовский сменил длинные локоны на короткую стрижку. Теперь бритый почти налысо певец напоминает не печального эльфа, а замученного тяжелой неволей арестанта. Хотя нельзя не признать, что определенный шарм есть и в этом образе. - Мне просто так захотелось, настроение было такое! - так отозвался о своем нынешнем имидже Владимир. С большим трудом Сергею Кристовскому удалось переключить внимание гостей вечеринки, пришедших, чтобы услышать песни с его нового сольного альбома, непосредственно на продукт своего творчества. Все композиции за исключением одной на диске под названием «Четыре года» Сергей сочинил и исполнил сам. Но именно песня, которую братья записывали дуэтом, стала для них камнем преткновения. - Не с первого раза получилось ее записать - я все время приходил в студию пьяный! - откровенно признался Владимир. - Сергей постоянно был мной недоволен!