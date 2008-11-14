Джоли собирается уйти из кино

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли намерена "постепенно отойти от кино". Как сообщает ИТАР-ТАСС, актриса собирается больше времени проводить в семье. "Возможно, я буду сниматься в одном фильме в год, затем - в одном фильме раз в три года, ведь мне очень нравится находиться дома", - подчеркнула актриса. Однако Джоли не сказала, покинет ли она со временем кинематограф навсегда. "Я не собираюсь играть в кино длительное время. Я готова еще немного поработать, а затем - отойти от кино, чтобы готовиться к роли бабушки", - сказала 33-летняя актриса. Напомним, что у Джоли и ее гражданского мужа актера Брэда Питта шестеро детей: трое своих и трое приемных.