Сергея Бехтерева похоронят в Петербурге

14 ноября 2008, 12:55

Отпевание и похороны актера Сергея Бехтерева, скончавшегося в четверг на 51-м году жизни после продолжительной болезни, состоятся 17 ноября в Санкт-Петербурге. "Отпевание артиста пройдет во Владимирском соборе 17 ноября, похоронен он будет на Волковском кладбище", - сказал артист петербургского Малого драматического театра Сергей Мучеников. Он отметил, что проработал вместе с Бехтеревым 20 лет. "Мы вместе играли и на театральной сцене, и в кино. Это был удивительно талантливый артист, человек, который посвятил свою жизнь тому, что он любит в этом мире больше всего - искусству, театру и кинематографу. Может быть, поэтому он так быстро и сгорел", - сказал он. Вопрос о гражданской панихиде, по словам Мученикова, будет решен по возвращении в Петербург с московских гастролей руководителя Малого театра Льва Додина, передает РИА "Новости". Как писали Дни.Ру, заслуженный артист России Сергей Бехтерев скончался накануне. Известный актер театра и кино, награжденный Государственной премией СССР, ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было всего пятьдесят лет. "Сергей был одним из лучших на нашем курсе, который называли "курсом "Братьев и сестер". Это был гениально одаренный актер. Он очень хотел жить", - сказал заслуженный артист России Сергей Кошонин. Бехтерев учился в Институте театра, музыки и кинематографии у Аркадия Кацмана и Льва Додина, потом был ведущим артистом Малого драматического театра - театра Европы. Актер принимал участие в спектаклях "Бесы", "Двадцать минут с ангелом", "Повелитель мух", "Звезды на утреннем небе", "Звездный мальчик", "Зимняя сказка", "Чевенгур", "Вишневый сад", "Чайка", "Разбитый кувшин". Помогал ставить "Братья и сестры" и "Дом", исполнил главную роль в своем спектакле "Вацлав Нижинский. Повенчанный с Богом". Более чем за четверть века Бехтерев сыграл почти в сорока фильмах и сериалах, среди которых "Белый танец", "Голос", "Небывальщина", "Блондинка за углом", "Торпедоносцы", "Букет мимозы и другие цветы", "Противостояние", "Чужие здесь не ходят", "Жизнь Клима Самгина", "Гобсек", "Собачье сердце", "Интердевочка", "Действуй, Маня", "Арифметика убийства", "Мадемуазель О", "Агент национальной безопасности", "Чеховские мотивы", "Любовь императора", "По имени Барон", "Фаворский", "Бандитский Петербург", "Александровский сад – 2", "Преступление и наказание", "Живи и помни".

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