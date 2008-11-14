Анфиса Чехова наставила себе рога

Ведущая программы «Секс…» Анфиса Чехова отпраздновала Хеллоуин в Америке. Девушка прилетела в Нью-Йорк в канун праздника, и поскольку времени выбрать подходящий костюм у нее не было, Анфиса ограничилась обручем с изящными рожками. «Хэллоуин в Нью-Йорке – это просто нечто, - рассказывает Анфиса, - празднует весь город. Все наряжаются, причем костюмы совершенно разные, от действительно страшных до невероятно смешных. Многие ньюйоркцы почему-то надевают костюмы врачей и полицейских, но особенно мне запомнилась девушка-подъемный кран. И что самое поразительное, все празднуют и веселятся совершенно трезвые!». Еще одним знаменательным событием после празднования дня всех святых стали президентские выборы. Вместе со многими американцами Анфиса пришла посмотреть за подсчетом голосов к Рокфеллер-центру. «Видно, что Америка очень устала от власти республиканцев, в Нью-Йорке, по-моему, все голосовали за Барака Обаму. А чернокожие американцы вообще вместо приветствия говорят друг другу «Обама», - говорит Анфиса. Из Нью-Йорка Чехова отправилась на экскурсии во Флориду и Атланту. В Атланте Анфиса попала в казино, где выиграла несколько сотен долларов, ставя на свой день рождения, но тут же их проиграла. Ну, а завершила поездку вертолетная экскурсия по Манхэттену. «Мы смотрели на остров с высоты птичьего полета, подлетали прямо вплотную к статуе Свободы и единственным, что нервировало, были незакрывавшиеся окна в вертолете. Он был очень старый, и я немножко трусила, но все закончилось хорошо», - заключила ведущая.