Брэд Питт пришел в ярость от слов Энистон

Интервью Дженнифер Энистон, в котором она наконец честно рассказала о своем отношении к поступку Анджелины Джоли, очень не понравилось Брэду Питту. Бывшая супруга главного голливудского секс-символа была предельно корректна. Энистон сказала лишь, что Анджелина поступила очень "некрасиво". Дженнифер даже не имела в виду свой развалившийся брак. Актрисе показалось некрасивым другое: Джоли во всеуслышание объявила, когда именно начался ее роман с Брэдом. А в то время он был все еще официально женат на ничего не подозревающей Энистон. Проглотив обиду, Джен через какое-то время все же выступила с ответным заявлением о "некрасивости" такого поведения. Как пишет газета Daily Mail, после прочтения интервью бывшей жены Брэд Питт пришел в ярость. Даже несмотря на то, что Энистон назвала отношения с экс-супругом хорошими и призналась в бесконечном "восхищении", Брэд был недоволен. Его задели слова Дженнифер о Джоли. По словам близкого к семье Анджелины и Брэда источника, пара была поражена. Им казалось, что Дженнифер забыла все обиды и не стала бы тревожить старые раны. Гнев Брэда Питта можно было понять, если бы не одно важное обстоятельство. Ведь именно он изменил жене и именно по его инициативе произошел развод, который для Энистон стал весьма болезненным и неприятным событием. До сих пор ее считают "несчастливой в любви", до сих пор ей сочувствуют многие. Сама актриса, кстати, считает, что в любви ей очень везет, и советует всем не смотреть на нее как на "бежняжку Джен".