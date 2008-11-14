Группа «Ляпис Трубецкой» снимала новый клип больше года

У группы «Ляпис Трубецкой» в первой половине ноября появился новый видеоклип на композицию «Огоньки». Экранизировать песню музыканты решили еще в прошлом году, сразу после выхода альбома «Капитал», куда вошли «Огоньки». За дело взялся режиссер Алексей Терехов, на счету которого к тому моменту уже было несколько видео группы: "Ау", "Розочка" и "Капитал". «Я давно вынашивал идею сделать псевдо-3D, анимировать фотки, – вспоминает г-н Терехов. – Работал над этим лет пять, оттачивал технику, делал тесты по графике. А когда услышал «Огоньки», решение пришло мгновенно: буду делать ретро-клип из фотографий позднесоветской эпохи». Процесс сбора старых фотографий занял очень много времени – снимки присылали буквально со всего бывшего СССР. «Я отсмотрел несколько тысяч кадров, – рассказывает Intermedia режиссер. – И произошла странная вещь. Сначала я хотел сделать строгий черно-белый клип. Но потом понял: мое детство не было черно-белым, оно было цветным! И я начал переделывать уже готовый ролик – раскрашивать каждую фотографию…» В результате работа над клипом заняла гораздо больше времени, чем планировалось - ролик появился только через год после того, как был задуман.