Александр Цекало назвал дочь в честь себя

47-летний телешоумен Александр Цекало ставший недавно отцом, привез из Франции в Россию супругу Викторию Галушко и новорожденную дочку. Напомним, малышка появилась на свет в одной из французских клиник в пригороде Парижа. Новорожденная и ее мама чувствуют себя прекрасно. Первой Александра и Викторию поздравила ее родная сестра, бывшая солистка группы “ВИА Гра” и экс-телеведущая Вера Брежнева. Вторым и третьим поздравившими счастливых родителей стали друзья Цекало — режиссер Тигран Кеосаян и актер Юрий Стоянов. Как соощает "МК", имя новорожденной Цекало и Галушко придумали еще в Париже. Девочку нарекли Александрой, и фамилию она будет носить папину.