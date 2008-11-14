За что Нагиев укусил Еву Польну?

Во время одного светского мероприятия гости могли наблюдать довольно необычное общение двух звезд. Дмитрий Нагиев немного припозднился и занял место рядом с Евой Польной. Та по традиции разместилась рядом с баром и к приходу телеведущего успела пропустить уже не один стаканчик. Для кого охраняла место Ева, не известно, но, увидев разодетого в пух и прах Нагиева с горящим взором, тут же предложила ему сесть рядышком. Дима не сопротивлялся. Он моментально подхватил кокетливую волну Евы. Оценив градус выпиваемого Польной напитка, Нагиев с иронической усмешкой поинтересовался, осталось ли еще что-нибудь выпить. И заказал себе виски. Сквозь очки Дмитрий некоторое время внимательно наблюдал за блондинкой, после чего неожиданно схватил ее за руку и куснул. Ева вскрикнула, но рассмеялась. Нагиев же, выпустив из зубов конечности певицы, довольно громко сказал: «Дорогуша, хватит выпивать. Иначе не сможешь составить мне пару в танце!» Как в воду глядел! Станцевать с Польной им было не суждено. Довольно скоро вниманием Димы завладела веселушка Аня Семенович, а Еве было явно неохота переносить свое тело от стойки на танцпол. Поэтому она предпочла коротать время за очередным бокалом, следя за телодвижениями Нагиева и Семенович.