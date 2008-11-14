Алла Пугачева великодушно простила Ларису Долину (Скандальные подробности)

Светские сплетники оживленно обсуждают неожиданное примирение Аллы Борисовны и Ларисы Долиной. Если верить истории, то звезды не общались друг с другом более десяти лет. А когда, не дай бог, оказывались за одним столом, делали вид, что не замечают друг друга. Причиной ссоры стала песня Руслана Горобца «Погода в доме», которая якобы была написана для примадонны, но перехвачена Ларисой Александровной. Алла Борисовна была тогда в ярости и разорвала отношения как с Горобцом, так и с Долиной. Правда, в отличие от композитора, для Ларисы Александровны эта ссора имела более крупные последствия – она не попадала на те концерты, где участвовала Пугачева. А чуть позже Алла Борисовна отплатила той же монетой – спела песню «Спасибо, любовь», написанную для Долиной. Но вот буквально недавно произошли чудесные метаморфозы во взаимоотношениях певиц. Пугачева великодушно начала ставить песни коллеги в эфире своего радио и решила ангажировать Долину на «Песню года», откуда до этого вычеркнула с рядом других персон. Осведомленные источники сообщили Daily Show, что причина отнюдь не в том, что певицам надоела многолетняя вражда. Просто рейтинги «Песни», которой Алла Борисовна занимается уже четвертый год, неуклонно ползут вниз. Хочешь не хочешь, а Пугачевой пришлось признать, что необходимо возвращать знаковых артистов. В первых рядах, конечно, Долина. Не исключено, что по этой же причине Алле Борисовне, забыв о собственном величии, придется идти на поклон к Иосифу Кобзону и всему «черному списку», ею собственноручно составленному.