Эротику с участием Лолиты запретили продавать

Новый скандал разгорелся в отношении певица Лолиты. На днях она выпустила новый альбом под названием "Фетиш". Однако, похоже, поклонники его так и не увидят: творение артистки запретили к продаже!!! А все виной - эротизм, которым пронизана новая пластинка. Цензура не пропускает новое творение певицы из-за эротической фотосессии, сделанной специально для альбома. Причем, никакие объяснения не помогли. Однако певица решила не сдаваться: ввиду наложенных ограничений, Лолита выпускает специальное издание диска, и только несколько музыкальных магазинов города будут продавать альбом Лолиты с откровенными фото. В новую пластинку должно войти двенадцать песен, среди которых уже популярный трек "Прощай оружие", написанный Еленой Кипер. - Мой новый альбом - тоже про любовь, с высокой поэзией, которая сочетается с очень модными музыкальными стилями. Меня не интересуют модные направления, я пою только то, что ложится на мою душу, в данном случае это хорошее сочетание модной музыки и высокой поэзии, - рассказала DailyShow.Ru Лолита