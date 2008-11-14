Борис Моисеев поймал мошенников с поличным

Происшествие случилось на днях в одном из концертных залов Москвы, где выступал Борис Моисеев. Начало концерта было задержано на полтора часа. Как выяснилось, виной всему стали мошенники, которые продавали поддельные билеты на шоу Моисеева. По отчётам кассирных операторов, билеты были проданы за две недели до предстоящего концерта! Из-за такого ажиотажа, Бориса Моисеева чуть не поссорили с его старыми друзьями. "Мне позвонили друзья, попросили достать пару билетов на мой же концерт. К сожалению, на тот момент билетов уже не было. И я предложил им посмотреть шоу за кулисами, - заявил Борис Моисеев. - Однако придя к концертному залу, мои друзья увидели, что билетами на шоу свободно торгуют в фойе спекулянты. И позвонили мне. Я был в смятении, тут же позвал своего концертного директора, чтобы выяснить в чём дело". Как оказалось, группа аферистов изготовила сотени поддельных билетов, отличить которые от настоящих было практически невозможно. Подделки распространялись по цене от 1500 до 25000 рублей. В результате такой продуманной афёры несколько десятков зрителей осталось без сидячих мест. Концертный директор Бориса Моисеева вызвал наряд милиции, который и задержал группу аферистов. В настоящий момент потерпевшие зрители подали заявление в соответствующие органы на нарушителей закона. Ведётся следствие и скоро материалы будут переданы в суд!