СРОЧНО! Бьянка заменит Мадонну

SONY BMG Russia и Unilever Russia подписали эксклюзивный контракт, по которому известная певица Бьянка становится рекламным лицом новой линии Sunsilk «Зажигательный блеск» в 2009 году. Компанию Unilever привлек жгучий и узнаваемый образ Бьянки, её задорные R&B-шлягеры и, конечно же, роскошные волосы. Несомненно, все эти качества являются необходимыми для эффективной рекламной кампании новой линии Sunsilk. «На наш взгляд, R&B культура в целом и сама Бьянка с ее ярким, неповторимым индивидуальным стилем как нельзя лучше передают настроение новой линии Sunsilk «Зажигательный блеск»…» - говорит NEWSmusic.ru бренд-менеджер торговой марки Sunsilk Александр Полесский. «…Аудитория бренда - это, прежде всего, девушки 17-25 лет, склонные к постоянным экспериментам и стремящиеся жить полной жизнью. Их уверенность в себе во многом зависит от внешности, в частности - от состояния волос. Они воспринимают смену образа как способ изменить свою жизнь. Преобразившиеся с помощью Sunsilk блестящие волосы дают возможность любой девушке почувствовать силу своего очарования, позволяют ей смело окунуться в ночную жизнь города и с легкостью покорить его под волнующие и зажигательные ритмы R&B». Съёмки рекламного ролика проходили в Стамбуле – городе контрастов, соединяющем восточную и западную культуры. Режиссером рекламного ролика был приглашен американец Малик Саид, автор множества рекламных роликов и клипа Black Eyed Peas – «My Hamps!» Рекламная кампания Sunsilk с участием Бьянки начнётся в декабре на всех общенациональных каналах, включая Первый канал, телеканал «Россия», НТВ, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, 5 канал, а также Муз-ТВ и MTV. Помимо телевизионной рекламы планируется массированная наружная реклама во всех крупных городах страны, а также кампания в глянцевых изданиях и различные BTL акции.