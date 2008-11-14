Игорь Николаев провел вечер с блондинками

Певец и композитор Игорь Николаев недавно открыл свою личную тайну: его сердце заняла молодая девушка из Екатеринбурга Юля Проскурякова. По словам артиста, с этой девушкой ему по-настоящему уютно и хорошо. Юля отвечает композитору полной взаимностью. Однако, даже обзаведясь молодой и красивой спутницей, Игорь Николаев временами выходит в свет без нее. Так, на днях артист был замечен на устроенной "Мобильными блондинками" вечеринке в одном из столичных клубов. В отсутствие своей девушки Игорь Николаев не скучал. В компании пяти солисток "Мобильных блондинок" с тематическим цветом волос и соответствующим поведением скучно не было никому. Сначала девицы лично изготовили пирожные, которыми угощали всех гостей мероприятия. Лакомством соблазнился даже Леша Кабанов, до этого три дня сидевший на диете. Как признался солист группы "Корни", основной его рацион все эти дни составляли арбузы и яблоки, и лишь по утрам он позволял себе бутерброд. "Все равно не помогает", - махнул рукой парень и взялся за "мобильные" пирожные. Хит "Что я такого сказала" прозвучал со сцены по меньшей мере три раза. Причем последний раз - в новой обработке DJ Грува. Гостям довелось услышать также песни "Плюшевый мишка", "Счастье". В сверкающих платьицах и огромных пушистых тапках, сменивших привычные шпильки, "блондинки" привлекли внимание не только обычных зрителей, но и звездных коллег. Посмотреть на выступление девушек поближе захотели рыжий "Иванушка", солисты группы "Корни" Саша Бердников и Алексей Кабанов, солистки герлз-бэнда "Фабрика", Вика Дайнеко, DJ Smash и Михаил Венгеров из дуэта "Венгеров и Федоров". Игорь Николаев предпочел любоваться блондинками на расстоянии. Он пребывал в отличном настроении, общаясь то с продюсером Игорем Матвиенко, то с солистом "Иванушек". Кстати, новая девушка Николаева тоже хорошо поет. Но Игорь пока не хочет делать из нее певицу, как в свое время это произошло с Наташей Королевой.