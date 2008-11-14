Нашлась участница группы DOMINO Кристина Боршовская

Как сообщает M-Press Media Technologies, сегодня утром, 14 ноября объявилась пропавшая участница дуэта DOMINO Кристина Боршовская. Напомним, певица пропала 7 ноября. Именно в этот день в одном из столичных клубов Кристина праздновала свой день рождения. В последний раз ее видели поздно вечером, когда она садилась в иномарку черного цвета. Руководством группы были отменены несколько концертов и съемки нового клипа DOMINO, а все силы брошены на поиски пропавшей участницы. Первые новости появились только неделю спустя. Корреспонденту ST@RS позвонила продюсер группы Елена Головатюк и сообщила, что Кристина Боршовская приехала в Киев сегодня утром. Как оказалось, она была на отдыхе и в силу определенных обстоятельств, не могла сообщить о своем местонахождении. «Я чувствую себя очень виноватой. И перед гостями, которые пришли меня поздравить в тот вечер и потом долго ждали. И перед своими родителями, Еленой Леонидовной, Маринкой… перед всеми, кого заставила волноваться. – Рассказывает в телефонном разговоре Кристина. – Но поверите, я честно не могла связаться с внешним миром. Меня привезли в такое романтическое место, где нет вообще никакой связи. Кроме связи большой любви». Певица призналась, что была «похищена» своим любимым. Она даже не думала, что целую неделю проведет вместе с ним в маленькой горной карпатской деревушке. Но, со слов участницы группы DOMINO, все было настолько романтично, что она забыла обо всем на свете.