Группа «Горячий Шоколад» приобрели песню за $ 500 000!!!

10 ноября на съемках телепередачи «Хит готов» случился непредсказуемый конфуз, который рассорил группу «Горячий Шоколад» с их продюсером Дмитрием Климашенко, а также едва не сорвал съемки программы! Зачастую запись программы «Хит готов» проходит в звукозаписывающей студии Дмитрия Климашенко, в которой пишутся и репетируют его подопечная мегасексуальная группа «Горячий Шоколад». Узнав об очередной съемке, «Шоколадки» решили сами написать композицию для участницы программы. Соединив музыкальные души в одну песню, солистки «Горячего Шоколада» с гордостью предоставили своё творение под названием «Я хочу!» главной героине телепередачи. Но при сведении композиции звукорежиссером внутренний мир «Шоколадок» перевернулся с ног на голову. Песня оказалась настолько родной и близкой для солисток, что они наотрез отказались дарить её. Это наши чувства, эмоции, переживания - аргументировали «Шоколадки». И все бы ничего, но запись передачи-то идет и участнице нужно подобрать песню. Дмитрий Климашенко взялся переубеждать девушек, заявляя, что такой поступок может сорвать съемки – композиция нужна сейчас. Между группой «Горячий Шоколад» и их продюсером разгорелся конфликт, который довел до истерики не только участников горячего спора, но и всю съемочную команду телепередачи «Хит готов!» Ну а что творилось в голове героини передачи и вовсе говорить не стоит, ведь её звёздный шанс может сорваться. Но вместо ожидаемого результата, «Шоколадки» переубедили своего продюсера в том, что их авторская песня будет новым хитом «Горячего Шоколада». Поверив участницам трио и вдохновившись их куражом, Дмитрий Климашенко буквально за час написал новую композицию. И вскоре страна сможет услышать песню, написанную солистками трио «Горячий Шоколад», которую девочки отстаивали всеми силами и пообещали Д. Климашенко за неё 500 000 долларов! Похоже, что это будет самая дорогая песня в украинском шоу-бизнесе.