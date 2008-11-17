Юлия Айсина подарила Бельмондо свою шаль!

13 ноября Юлия Айсина, одна из самых известных дизайнеров Украины, чью одежду носят многие представители нашего бомонда, отведала традиционное французское блюдо – лягушачьи лапки и подарила новому арт ресторану «Бельмондо» свою эксклюзивную шаль. Но дизайнер посетила заведение неспроста, ведь в этот день состоялось официальное открытие ресторана традиционной французской кухни «Бельмондо», в котором Юлия Айсина дополнила на один вечер гардероб официантов своими эксклюзивными шалями. Ведь дресс-кодом вечера были различные шарфы и шали. Праздничная программа открытия состояла из рассказов о жизни известного актера Жан-Поля Бельмондо, а также из большого фуршета, презентации шести главных блюд ресторана и обширной винной карты. Изведать «на халяву» блюда французской кухни пришли представители бомонда и шоу-бизнеса, среди которых выделялась теледива Светлана Вольнова со своим молодым человеком, дизайнер Сергей Ермаков, певец Алекс Luna, светский лев Алексей Дивеев-Церковный. Юлия Айсина пришла на открытие ресторана со своим супругом и сумела задать мероприятию веселую атмосферу, продемонстрировав коллекцию своих эксклюзивных шалей, в качестве моделей показа выступали официанты заведения. Юлия Айсина любит делать подарки, поэтому одну шаль из коллекции передала своему другу и совладельцу заведения «Бельмондо» Александру Крылову. Также разыграла небольшой конкурс на самый оригинальный шарф среди пришедших гостей и вручила победительнице замечательный приз – яркую эксклюзивную шаль.