Татьяна Пискарева споет с фабрикантом

Певица Татьяна Пискарева большую часть своего времени проводит с участниками «Фабрики-2», занимаясь с ними вокалом. По признанию певицы, она считает одним из самых способных учеников Максима Барских. Однако, как и всегда, между талантливыми людьми, у Максима и его преподавателя часто возникают творческие разногласия. Татьяна Пискарева, у которой за плечами большой преподавательский опыт, разрешала все конфликтные ситуации, и все-таки добилась того, что Максим признал ее правоту. Чтобы засвидетельствовать это, Барских попросил Татьяну спеть вместе с ним на отчетном концерте «Фабрики-2», который состоится в субботу 15 ноября. Татьяна согласилась, и сама выбрала песню. Это будет песня из репертуара певицы под названием «Баритон». Кстати, в припеве песни звучит голос Льва Лещенко, и молодому «фабриканту» придется участвовать в песне, исполненной грандами эстрады.