Павла Зиброва с самого утра достает мошенник!

Памятник архитектуры – Дом Городецкого, в одной из квартир которого живет народный артист Украины Павел Зибров, дал трещину и может вовсе обрушиться, как это уже случилось с недалеко находящимся домом по улице Красноармейской. А происходит все по вине некого гражданина Филиппова, который приобрел в этом доме квартиру на шестом этаже и около года назад оккупировал весь чердак, переделывая его под второй этаж своей квартиры. Как заявляют жители дома и чета Зибровых, ремонтные работы в квартире Филиппова начинаются с полвосьмого утра, а заканчиваются только поздно вечером и так длится уже на протяжении года. Гул, стуки, звуки сверления не дают жителям уснуть, а рано утром преждевременно пробуждают. Хотя по законодательству, проводить ремонтные работы в жилых квартирах или шуметь можно с девяти утра до девяти вечера. Но кроме шумного поведения, гражданин Филиппов нарушает еще один закон. Ведь когда-то он ходил по квартирам и собирал подписи жильцов на разрешение присвоить ему чердак, но почти никто не соглашался на это. Все были против. Но сегодня он спокойно проводит перепланировку чердака во второй этаж своей квартиры. Жители решили обратиться с этим вопросом в ЖЭК № 105, за которым и числится этот Дом Городецкого. Но там ответили, что действия гражданина Филиппова вполне правомерны, так как город ещё в 2000-ом году выдал ему разрешение на эти действия. Но для всех осталось загадкой: на каких основаниях, если многие жители дома против этого? Но на сегодняшний день законы действуют другие. Напрашивается ответ, что документы выданы незаконным путем. Помимо этого сама архитектура дома уже довольно старая, фундамент подрыт, так как в цокольном этаже здания обустроили два кафе и магазин. Дом одноподъездный и перегружен, о чём свидетельствует недавно появившаяся трещина. Любые вмешательства в конструкцию дома могут просто обвалить его, как это случилось по улице Красноармейской. Жители очень обеспокоенны происходящим. А один сосед Павла Зиброва чуть менее года судился с гражданином Филипповым, но не выдержал такой атмосферы в доме, так как в его семье родился ребёнок, продал квартиру и переехал в соседнее здание. Марина Зиброва, супруга известного композитора и певца обратилась в мэрию с вопросом о незаконном захвате чердака и проведении ремонтных работ в неположенное время суток, но и там не удалось уладить ситуацию, как и услышать вразумительный ответ. Но жители дома не собираются мириться с незаконными действиями мошенника, отстаивая правду и свои права до окончательной победы правосудия!