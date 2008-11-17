Что у Баскова с Королевой?

Вот уже второй год подряд модный режиссер Александр Игудин снимает в Питере очередной новогодний мюзикл. На этот раз телеканал «Россия» покажет в праздничные дни комедийную историю «Золотая рыбка», в основу которой положен сюжет всеми любимой сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». Как и в прошлогодней сказке Игудина «Королевство кривых зеркал», в новой новогодней истории режиссер задействовал самых раскрученных звезд эстрады. Главная роль - Иванушки-рыбачка досталась Николаю Баскову. А его невесту Марьюшку играет Наташа Королева. У Баскова аж дыхание перехватило, когда Королева прибежала на съемочную площадку в пурпурном мини и устроила Николаю импровизированный стриптиз. - Наташ, у вас это семейное? - тут же нашелся тенор. - Тебя, наверное, этому дома учат? Королеву шутливые выпады Баскова лишь раззадорили. Наташа так жарко обнимала Николая, что тот, не выдержав напора гарной дивчины, пожаловался режиссеру: - У Королевой такое декольте, что я просто не могу работать в таких условиях! А в конце съемочного дня герои Николая и Наташи поженились. К слову, помимо Королевой и Баскова в «Золотой рыбке» снимутся и другие звезды. Елена Воробей перевоплотится в Золотую рыбку, Юрий Гальцев сыграет Старуху, а Михаил Боярский - Старика. Не обойдется и без Аллы Пугачевой. Она сыграет в мюзикле кинодиву. Но больше всех удивит зрителей «городошник» Юрий Стоянов. Он предстанет сразу в трех образах: коварного распорядителя, оскароносного режиссера и злобного Кощея, пишет kp.ru. Николай Басков любитель эпатировать публику, заметил Toppop.ru. При встрече из его уст просто сыпятся анекдоты, всевозможные приколы. Он любит подшутить над коллегами по музыкальному цеху или рассказать какую-нибудь пикантную историю, вернувшись из очередных гастролей. Совсем недавно в Санкт-Петербурге прошел концерт популярного тенора, на который были потрачены колоссальные суммы. Из этого следует, что кризис Баскову не помеха. По слухам, он даже получил предоплату за новогодний заказник, а сейчас с этим сложно.