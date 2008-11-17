Настя Задорожная стала следователем в оперативном отделе

Буквально через несколько дней актриса, певица и настоящая спортсменка Настя Задорожная сможет проявить свою неординарность: на одном из каналов стартует новый проект, где девушка предстанет перед зрителями в совсем уж неожиданном образе… следователя! В сериале «Преступление будет раскрыто» Настя сыграла Глашу – практикантку оперативного отдела, который в шутку называют «Гнездом глухарей», а ее партнерами стали Юлия Меньшова (следователь Глухарева), Виктор Добронравов (оперативник Рысс) и Игорь Гордин (оперативник Гнездниковский). «Мой образ в данном проекте действительно сильно отличается от того, что я делала раньше. Эта роль была мне очень интересна, а в каких-то моментах даже забавна. Было очень приятно, что режиссер увидел во мне именно ту актрису, которая подходит на роль Глафиры – молодого стажера следователя. Я всегда с огромным интересом подхожу к новым ролям, я люблю экспериментировать и использовать свой талант для воплощения совершенно противоположных образов, ведь в этом и заключается самопознание и развитие моей актерской сущности. Большое спасибо моим партнерам по площадке! Помимо того, что я получила незабываемое удовольствие от работы, я получила бесценный опыт, наблюдая за игрой прекрасных актеров», – призналась Настя Задорожная.