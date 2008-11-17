Моисеев подает в суд на аферистов

На днях в одном из концертных залов Москвы с аншлагом выступил Борис Моисеев. Начало концерта было задержано на полтора часа. Как выяснилось, виной всему стали мошенники, которые продавали поддельные билеты на шоу Моисеева. - По отчётам кассирных операторов, билеты были проданы за две недели до предстоящего концерта. Предприимчивые правонарушители увидели ажиотаж и решили заработать на этом денег. Выпустили целую серию фальшивых билетов на концерт, - рассказывает администратор народного артиста. Как выяснилось в дальнейшем, группа аферистов изготовила сотни поддельных билетов, отличить которые от настоящих было практически невозможно. Качественные подделки распространялись прямо перед концертом по цене от 1500 до 25000 рублей. Многочисленные поклонники желающие попасть на выступление народного артиста, сами того не подозревая, приобретали у мошенников поддельные билеты. В результате продуманной афёры несколько десятков зрителей остались без мест. На одни и те же места было сразу несколько претендентов. Возмущению почитателей творчества Моисеева не было предела: - Это безобразие какое то! Мы купили два билета по 15 000 рублей, а выяснилось что наши места уже заняты,- поделились с Life раздосадованные гости творческого вечера артиста. - Мой директор вызвал милицию чтобы разобраться с этой неразберихой, группу аферистов которые торговали поддельными билетами задержали, в ближайшее время я намерен падать на них в суд,- заявил Борис Моисеев.