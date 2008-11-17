Триумфальное возвращение Уитни Хьюстон

интернете опубликована обложка нового студийного альбома легендарной поп-исполнительницы Уитни Хьюстон (Whitney Houston), с которым она планирует вернуться на сцену. Напомним, что, по слухам, пластинка выйдет в свет под названием «Undefeated» в следующем году. На обложке альбома поп-звезда появилась в шокирующем сексуальном образе. Некоторые музыкальные источники уже успели раскритиковать, как Уитни, так и ее звукозаписывающий лейбл Sony BMG за данный снимок. Популярные американские блоггеры даже обозвали создателей обложки «нелепыми наркоманами», которые непрофессионально с помощью фотошопа «прилепили голову Уитни к телу Наоми Кэмпбелл». Представители артистки не комментируют новости, сообщает siteua.org. Триумфальное возвращение певицы готовится еще с прошлого года, стало известно Toppop.ru. Уитни находится на студии днями и ночами. Не исключено, что на диске, помимо сольных композиций, будут представлены дуэты со знаменитыми друзьями Хьюстон.