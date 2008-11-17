Киркоров оставил Чадова без секса

Из-за Филиппа Киркорова известный российский актер Алексей Чадов столкнулся с самыми неприятными проблемами, которые могут возникнуть у мужчины. После одной неосторожно брошенной Киркоровым за общим столом фразы Чадов с ужасом понял, что мужская сила буквально покинула его! Вряд ли бы молодой и перспективный актер Чадов простил Филиппу Бедросовичу такую «подставу», если бы дело не происходило на съемках фильма «Любовь в большом городе», а все эти события не случились с его персонажем. Действие нового фильма, который обещает стать очередной сенсацией кинопроката, происходит в одном из самых романтичных мегаполисов мира - Нью-Йорке. Три друга в исполнении Алексея Чадова, Владимира Зеленского и Вилле Хаапасало проводят время, как и положено молодым и свободным мужчинам, в саунах, стрип-барах и с непритязательными легкомысленными подружками. Красивой жизни приходит конец в один миг - когда в судьбы героев неожиданно вмешивается герой Филиппа Киркорова, сообщает Life. Певцу досталась в картине самая романтическая роль - святого Валентина. Покровитель всех влюбленных произносит тост за столом, где отмечают очередную любовную победу приятели,в котором обещает, что секса в их жизни больше не будет - до тех пор, пока в нее не войдет любовь. А после этого для персонажей Чадова, Зеленского и Хаапсало начинается настоящий кошмар: как вернуть мужскую силу? В ход идет все: корень женьшеня, виагра, тайский массаж, консультации сексопатолога... Всем очень хорошо известны актерские суеверия: частенько то, что им приходится изображать перед камерой, воплощается потом в реальной жизни (достаточно вспомнить печальный опыт Константина Хабенского). Так что секс-символу Чадову остается только пожелать как можно скорее настоящую любовь - чтобы не повторить судьбу своего героя.