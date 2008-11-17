Легендарный Стэн Ли спродюсирует сериал про супергероя-гея

Легендарный Стэн Ли, придумавший Человека-паука, Халка и Железного человека, спродюсирует сериал про супергероя. И все бы в-общем, как всегда, если бы не был тот супергерой нетрадиционной ориентации. В основу телешоу с часовыми сериями ляжет книга Перри Мура, которая так и называется "Герой". В ней "подающий большие надежды супергерой" пытается скрыть от окружающих свою "секретную сущность". Кто-нибудь, рассказал бы парню, что в нынешней политкорректой Америке уже давно никто никаких сущностей не скрывает. Вот если бы он стал домогаться Супермена, который вообще собственность вражеской DC Comics... Сценарий сейчас пишет сам Мур.