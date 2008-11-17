Украину на детском «Евровидении» будет представлять Виктория Петрик

Юная певица Виктория Петрик будет участвовать в детском конкурсе "Евровидение-2008" при поддержке Фонда Петра Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе "5-го канала". Сегодня украинская победительница национального отборочного конкурса Виктория Петрик вместе с украинской делегацией вылетела в город Лимасол (Кипр), где будет представлять Украину на детском песенном конкурсе "Евровидение-2008". Детское "Евровидение-2008" состоится 22 ноября. Петрик выступит на нем с песней "Матросы". В международном аэропорту "Борисполь" Петрик провожал глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко вместе с супругой, которая возглавляет Фонд Петра Порошенко. Знакомство Порошенко с Петрик произошло во время одной из программ Савика Шустера, на которую были приглашены талантливые дети со всей страны. Юную украинскую звезду провожали с надеждой на ее возвращение домой с победой. Петрик сказала, что именно для этого она и летит на Кипр. 11-летняя исполнительница путем интерактивного голосования была избрана зрителями во время финала национального отбора конкурса. Детский конкурс песни "Евровидение" - ежегодный телевизионный конкурс, в котором участвуют дети в возрасте от 8 до 15 лет (с 2007 года от 10 до 15 лет). Украина в детском "Евровидении" участвовала два раза, однако менее успешно, чем на "взрослом" конкурсе: в 2006 году Назар Слюсарчук занял 9-е место, в 2007 году Илона Галицкая также заняла 9-е место.