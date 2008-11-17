Comedy Club встретится с Аль Пачино

Резиденты популярного проекта Comedy Club готовятся к встрече с легендарным голливудским актером Аль Пачино. Прославленные камедийщики уже готовят список вопросов, чтобы не потерять дар речи, увидев "Крестного отца". Недавно резиденты Comedy Club вернулись из Америки. В Штатах артисты провели чуть больше недели, но за это время успели побывать во многих крупных американских городах. "Мы были в Чикаго и Нью-Йорке, гуляли по Манхэттену, любуясь статуей Свободы, самым знаменитым символом Америки, - вспоминает свое пребывание в Штатах Тимур Батрутдинов. - В Лос-Анджелесе посетили местный Comedy Club, в котором начинали когда-то такие громкие комедийные личности, как Джим Керри, Эдди Мерфи и Робин Уильямс. Их, конечно, нам увидеть не удалось, но есть возможность встретиться с Аль Пачино. Дело в том, что мы познакомились с приближенными людьми Аль Пачино и они обещают нам организовать встречу. Следующий свой приезд в Америку мы посвятим встрече с Аль Пачино. Пока мы к ней не готовы". Увидеться с одним из величайших актеров планеты Земля камедийщики смогут, как только подберут тему для разговора. "Пока мы еще не знаем, о чем говорить с Аль Пачино, - продолжает говорить Дням.Ру Тимур. – Но лично я готовлю даже вопросы. Знаю, что этот великий актер интересуется русской литературой и очень любит Чехова, моего любимого писателя. В курсе, что его интересует Россия в целом. Именно о нашей Родине я и хочу с ним поговорить. Еще хочу отметить, что русским лучше не жить в Америке. Эта страна для американцев. Приехать и посмотреть на нее можно, а также взять все самое лучшее, для того чтобы сделать нашу Россию краше!"