Авангардная песня «Битлз» увидит свет

Поклонники "Битлз" во всем мире, возможно, вскоре смогут услышать авангардную музыкальную запись "Карнавал света" (Carnival of Light), которую участники группы не решались обнародовать более 40 лет. Четырнадцатиминутная запись была сделана в январе 1967 года в лондонской студии Abbey Road Studios, когда "Битлз" работали над песней "Penny Lane". "Карнавал света" - это импровизация, в которой было использовано звучание различных инструментов - от барабанов до церковного органа, зачастую искаженное и смешанное с другими звуками, например, журчанием воды и бессвязными выкриками солистов - Джона Леннона и Пола Маккартни. Композиция была исполнена публично лишь однажды - на музыкальном фестивале в Лондоне в 1967 году. После этого она никогда не исполнялась и не издавалась. "Данный трек - беспорядочная смесь криков и психоделических эффектов - далек от тех мелодичных баллад, которые сделали сэра Пола Маккартни знаменитым, настолько, насколько это можно себе представить", - отмечает РИА "Новости". Речь о "Карнавале света" вновь зашла во время записи интервью с Полом Маккартни для радиопрограммы ВВС. Экс-"битл" признался, что до сих пор хранит пленку с оригиналом композиции и считает, что "пришло время ей показать себя". "Да, она существует, и мне она очень нравится, потому что это освобождение "Битлз", уход в отрыв", - сказал музыкант. Он также рассказал, что хотел включить "Карнавал света" в антологию "Битлз" в 1996 году, однако другие участники коллектива, в частности, Джордж Харрисон, воспротивились этому, по-прежнему считая запись "слишком авантюрной". Теперь же Маккартни заявил, что публика должна сама составить мнение об этой композиции. Возможно, когда люди услышат песню, она станет доказательством того, что "ливерпульская четверка", и особенно Маккартни, была гораздо более авангардной в своих вкусах, чем многие считают.