Солистка «Винтажа» подарила дворничке часы за несколько десятков тысяч долларов

После выступления на финале конкурса Miss Maxim 2008 певице подарили наручные часы. "Около дома я встретила нашу дворничиху, которую знаю всю свою жизнь, - рассказала Аня. - Баба Клава была очень грустная, а когда я спросила "что случилось?", она ответила, что у нее сегодня День рождения и она "разменяла восьмой десяток". Певица, недолго думая, достала коробку с часами и вручила бабе Клаве. Дворничиха сначала отказывалась, потом от умиления расплакалась, и Аня сама помогла застегнуть ремешок на руке пожилой женщины. Каково же было Анино изумление, когда спустя несколько дней, она узнала, что ее подарок стоит несколько десятков тысяч долларов, т.к. часы украшены россыпью бриллиантов, один из которых редкого розового цвета. "Конечно, о возвращении подарка не может быть и речи, - вздыхает Плетнева. -Только я не знаю, как предупредить бабу Клаву о том, что на руке у нее очень дорогая вещь и надо быть осторожнее, когда подметаешь двор..."