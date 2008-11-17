СРОЧНО! Бывший продюсер Лепса раскрыл всем страшную правду о болезни артиста

Популярный певец Григорий Лепс до сих пор находится в реанимации из-за обострения язвенной болезни. В трудную минуту огромную моральную поддержку ему оказывают поклонники, коллеги по цеху, друзья и близкие. Примечательно, что в числе навестивших его в последние дни в реанимации неожиданно оказался и его экс-продюсер Евгений Кобылянский. Напомним, что тандем певца и его постоянного продюсера, композитора Евгения Кобылянского распался несколько лет назад из-за творческих разногласий. Но в трудную минуту, по словам Евгения, время забыть все это. - Мы не общались больше трех лет, но я принял решение навестить старого друга, - комментирует свое появление в больнице Евгений Кобылянский. – Не смотря на слабость после стресса, Гриша смог уделить мне немного времени. Мы очень тепло пообщались, о семьях, о музыке, вспомнили общих знакомых... Обо всем понемногу. На самом деле этот разговор нужен был и мне и ему, и это не касается абсолютно никого. Он, конечно же, выкарабкается, а я буду молиться за это. То, что произошло, отчасти из-за того, что его просто-напросто загнали. Артист такого уровня не должен заниматься чесом! Такие нагрузки не проходят бесследно. Я думаю, он скоро поправится и войдет в строй. Сейчас я испытываю чувство гармонии. Я пришел, пожал руку, пожелал выздоровления. Наши телефоны не поменялись ни его, ни мой. И кто знает, возможно, мы еще пересечемся. В любом случае моя дверь для него открыта. ФОТО: Зафар Яхин.