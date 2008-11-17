Анастасия Стоцкая встанет за прилавок «Макдоналдса»

20 ноября с 15.00 до 16.30 часов певица и артистка Анастасия Стоцкая будет стоять за кассовым аппаратом в ресторане «Макдоналдс» на Пушкинской площади, где состоится благотворительная акция «Подари тепло детям». Вместе с Настей в этот день продавать блюда «Макдоналдс» будут: Аврора, Катя Лель, Теона Дольникова, «Отпетые мошенники», Дмитрий Сычев, Александр Анатольевич и многие другие медийные персовжи, из рук которых можно будет получить свой заказ и автограф. Эта масштабная социальная акция, приуроченная ко Всемирному Дню ребенка, проводится компанией «Макдоналдс» в России уже седьмой год подряд. За 6 лет ее проведения более 50 миллионов рублей были переданы Благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» на развитие социальных проектов. В этом году в кампании принимают участие 22 российских города. Все вырученные средства от продажи эксклюзивных дизайнерских варежек от Маши Цигаль, ставшей лицом благотворительной кампании в этом году, картофеля фри и стикера «Ладошка» будут переданы на создание «семейных комнат» в больницах - чтобы дети, проходящие длительное лечение, могли не разлучаться с родителями. «Я рада участию в этой акции, – говорит Настя. – В детстве я даже хотела быть продавщицей мороженного. И теперь мне очень приятно не только осуществить свою мечту, но в первую очередь - помочь больным детям».