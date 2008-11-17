Певец Сергей Лазарев пересел на метро

Вполне успешный музыкант Сергей Лазарев, владеющий не одним крутым автомобилем, был замечен в московском метро. Сам певец не опровергает того, что пользовался услугами экстремального для звезд вида транспорта, и обвинил в этом злосчастные пробки. Известно, что дорожные пробки обходятся водителям недешево. Стоя в заторе, тратишь не только дополнительный бензин, но еще и нервы. Однако Сергей Лазарев в такие моменты не теряется. Несмотря на свою бешеную популярность, певец не боится спускаться в метро. "В Москве последние дни стоят жуткие пробки, - жалуется корреспонденту Дней.Ру Сергей Лазарев. – Вот и приходится пользоваться услугами метрополитена из-за того, что у меня огромный список дел, которые нужно решать оперативно, плюс несколько выступлений и пара съемок". В данный момент певец гастролирует по Украине, а его крутая Audi Q7 брошена где-то в Москве. "Я опаздывал на самолет, - продолжает комментировать ситуацию певец. – Пришлось бросить машину неизвестно где и с тяжелыми чемоданами спуститься в подземку. Иначе гастроли в Харькове были бы сорваны. Когда я пользуюсь услугами метро, надеваю темные очки, натягиваю капюшон посильнее. В метро стараюсь занимать угол потемнее, чтобы, не дай Бог, не привлечь к себе внимания!" Однако поклонники все равно узнают певца, как бы он ни маскировался. В такие моменты Лазарев пересаживается в другой вагон. "Если я еще и в метро буду автографы раздавать, то тогда я вообще никуда не успею. Но из двух зол, как говорится, выбираешь меньшее. Вообще хочу сказать, что метро – это нечто ужасное, особенно в час пик, когда народ звереет и толкается".