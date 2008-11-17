Джоли решила бросить кино ради семьи

Многодетная голливудская мама Анджелина Джоли, своей красотой заставляющая зеленеть от зависти женщин планеты, сделала заявление, после которого ее соперницам впору устроить в ее честь по меньшей мере званый ужин. Супруга Брэда Питта собирается забросить карьеру и посвятить все свое время мужу и семье. 33-летняя актриса не собирала по этому случаю пресс-конференцию: о своем возможном уходе из профессии она обмолвилась между делом. Как пишет Daily Mirror, отвечая на вопрос о том, повлияет ли факт угасающей с возрастом красоты на длительность ее карьеры в кино, Джоли сказала: "Я не слишком задумываюсь об этом, потому что не планирую слишком надолго задерживаться в профессии". Серьезность этого заявления актриса тут же разбавила смехом: "Я готова принять участие в нескольких проектах и уйти - и начать готовиться к тому, чтобы стать бабушкой. Я ничуть не беспокоюсь о том, чтобы вечно придерживаться имиджа успешной актрисы". Джоли, в отличие от многих своих коллег, не только нарасхват у ведущих режиссеров мира, но и успешна в браке - растит вместе с красавцем-мужем Брэдом Питтом троих своих и троих приемных детей. Не исключено, что при таком раскладе внуков у голливудской дивы окажется еще больше. Анджелина - не первая, у кого этой осенью появились мысли о расставании с Голливудом. Как писали Дни.Ру, Хоакин Феникс, сыгравший Коммодуса в фильме Ридли Скотта "Гладиатор", напугал своих фанатов и всю киноиндустрию заявлением о том, что бросает актерскую профессию ради пения в группе. Правда, это не первый раз, когда Феникс угрожает уходом из профессии: после трагического события, когда в 1993-м погиб брат Хоакина Ривер, Феникс сделал перерыв и год не снимался. Если его альбом завоюет любовь слушателей, вероятно, на этот раз, перерыв продлится больше. Ранее, 31 января 2008 года, голливудский актер Николас Кейдж в прямом эфире британской радиостанции Radio Times рассказал о своем намерении покинуть кинематограф.