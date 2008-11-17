Кристина Орбакайте снова удивляет публику

Кристина Орбакайте известна в большей степени благодаря своим певческим талантам, но вскоре такая ситуация может измениться. Как известно, у певицы высшее актерское образование, и она все чаще появляется на экранах в качестве актрисы. К Новому году прокатчики готовят для зрителей продолжение фильма "Любовь-морковь". В прошлой картине Кристина поразила публику, превратившись в мужчину, в этом году артистка снова удивляет публику странными преображениями. Напомним, в первом фильме главные герои в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко поменялись телами и обрели взаимопонимание и детей-двойняшек. Теперь им предстоит найти общий язык с детьми, опять же, поменявшись с ними телами. Гоша Куценко уверяет, что зрителю будет чему удивиться и над чем посмеяться: у него комедийный талант наличествовал всегда, а Орбакайте старалась не отставать. "Разумеется, мы думали об этом, - говорит Гоша в интервью газете "Комсомольская правда". - И придумали, на наш взгляд, забавную игру. Это история о том, как мы с Кристиной Орбакайте превращаемся в детей. Наши киношные детишки Денис и Алинка шикарно, на мой взгляд, поработали. У них не было еще этого студенческого задора, отдающего фанатизмом, и не было такой актерской самоуверенности. Они были очень трогательными, сомневались и в этом были органичными. Ну и мы с Кристиной старались не отставать. Веселились! Думаю, сейчас вообще комедия станет самым востребованным жанром. Хлеба и зрелищ!" "Мы давно знакомы с Кристиной, - добавил Куценко. - Да, она всегда была правильной. Но хулиганкой! Хотя то, что она позволяла себе в картине в моем облике, в жизни такого не позволила бы. В личной! А на сцене, да еще под музыку, все что угодно! Правильная хулиганка!"