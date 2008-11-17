Страстная связь Рианны и Джастина Тимберлейка

Американская радиостанция KIISFM представила 30-секундную предварительную версию долгожданного видеоклипа Рианны (Rihanna) и Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) на их совместную композицию «Rehab». Напомним, что съемки сексуального ролика двух мировых суперзвезд был снят в прошлом месяце режиссером Энтони Мэндлером (Anthony Mandler). Известно, что премьера полноценной версии клипа состоится в конце этой недели. Отметим, что в прессе были опубликованы снимки, сделанные во время съемок данного видео, на которых Рианна и Джастин играли страстных возлюбленных. По словам очевидцев, артисты получили истинное наслаждение от совместной работы, сообщает Siteua.org