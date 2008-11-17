Волочкова предсказала свое будущее

Анастасия Волочкова после расставания с супругом Игорем Вдовиным без устали рассказывает о подробностях семейной трагедии. Как признается сама балерина, делает она это исключительно из-за своей чрезмерной открытости. Впрочем, мысли балерины занимает не только уход из семьи супруга Игоря Вдовина, но и размышления о карьере и будущем. "Я публичный человек и отдаю себе в этом отчет, - говорит Анастасия Волочкова. - Меня даже в последнее время осуждают за то, что слишком откровенна с журналистами: я делюсь личным и про свадьбу, и про разрыв в любви, но я такая… естественная. Мне нечего скрывать". Волочкова не стала утаивать и другой своей особенности. Оказывается, несмотря на немалый опыт балерина до сих пор неуверенно чувствует себя на сцене. "Я волнуюсь всегда, выходя на сцену, - призналась танцовщица в интервью "Комсомольской правде". - Всякий раз хочется убежать, и я завидую тем, кто приходит на мой концерт. Они такие вальяжные, спокойные… А меня разбирают сомнения: вдруг зритель ожидает большего, чем я могу ему показать. И так всякий раз, перед любым человеком, хоть взрослым, хоть ребенком". Возможно, поэтому уже сейчас Анастасия задумывается об уходе со сцены. Свое будущее Волочкова видит довольно четко и готова озвучить планы относительно дальнейшей карьеры. "Всегда нужно уходить вовремя, - считает Волочкова, – пока молодой и красивый, а не когда хорошо танцуешь, но на тебя уже невозможно смотреть. Вероятно, продолжением моей творческой карьеры станет кино. Или работа в моноспектаклях в драмтеатре или на телевидении. Я ведь уже веду цикл передач "Мистика звезд". Моя самая большая мечта – создание театра для профессиональных артистов, чтобы те поддерживали свою форму. И - для талантливых детей, где занимались бы ребята со всех уголков нашей страны".