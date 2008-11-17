Легендарный актер Станислав Любшин теряет зрение

Офтальмологи обнаружили у звезды российского кинематографа помутнение хрусталика на обоих глазах. У известного актера театра и кино, на счету которого более 50 сыгранных ролей, Станислава Любшина врачи обнаружили прогрессирующую катаракту. За считанные месяцы Станислав Андреевич практически ослеп. 75-летнего актера осмотрели лучшие офтальмологи Москвы, но специалисты только развели руками - остановить потерю зрения не удается, сообщает LIfe. - Сначала появились проблемы с правым глазом, - жаловался Станислав Андреевич докторам. - Прописали мне какие-то капли, но они не помогали. Становилось все хуже и хуже. Я даже сценарий спектакля читать сам не мог, просил помощницу. Уже через месяц плохо стал видеть и левый глаз. Причем на глазном яблоке появилась серая пелена, которая очень быстро разрасталась и стала закрывать зрачок. В городской больнице, куда за помощью обратился Станислав Андреевич, врачи обнаружили у него прогрессирующую катаракту. Причем болезнь уже носила запущенный характер. Восстановить зрение актеру медикаментозным путем уже не удавалось - пришлось оперировать. - Решили сразу оперировать оба глаза. Новейшие методики с помощью ультразвука и воды позволяют снять пленку без швов и разрезов, - говорит врач офтальмологического отделения ГКБ №1, где лечится Любшин. - Надеемся, что уже скоро Станислав Андреевич сможет вернуться домой. Офтальмологи уверены, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но что-либо гарантировать пока не берутся. Организм пациента не молодой и плохо сопротивляется болезни. Не исключено, что восстановить стопроцентное зрение любимому миллионами зрителей актеру врачам так и не удастся. Сам Станислав Любшин очень переживает, что из-за проблем со зрением не сможет играть в своем любимом театре им. А.П,Чехова, где до сих пор является ведущим актером. За свою творческую жизнь Станислав Любшин снялся более чем в 40 телевизионных фильмах, в том числе таких известных, как « Альпийская баллада», « Щит и меч», «Не стреляйте в белых лебедей»... За роль в фильме «Щит и меч» Любшин был признан лучшим актером 1968 года.