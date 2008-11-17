СРОЧНО! Lilu стала доступнее...

Этой осенью альбомы и синглы Лилу в мр3 формате станут доступными для слушателей и покупателей всего мира, её музыку можно будет купить в таких известных интернет-магазинах, как: ITunes, MSN Music, Rhapsody/Real, АOL Music Now, Liquid и других. В общей сложности, территория распространения музыки насчитывает около двухсот интернет - магазинов по всему миру. Кроме того, отдельные произведения будут доступны так же через сети крупнейших мировых мобильных операторов (Vodafone, TeliaSonera и др.). Эта замечательная возможность позволит певице познакомить европейского слушателя со своей музыкой, а так же приобрести новых поклонников собственного творчества. Для этого некоторые новые композиции и уже популярные в Украине синглы Лилу будут переведены и записаны на английском языке!