У Витаса на дне рождения будет несколько тысяч китайцев

Никогда еще у певца Витаса не было столько людей на его дне рождения, сколько ожидается в ближайший «день варенья» артиста. Организационный Комитет 24 Зимней Универсиады в Харбине пригласил Витаса выступить на церемонии Открытия, которая состоится 18 февраля 2009 года в Харбине. Разумеется, певец не мог отказаться от столь приятного предложения. Дабы не ударить в грязь лицом, артист уже записал песню на китайском языке. Кстати, с момента покорения Востока артист уже значительно продвинулся в изучении китайского. Кроме традиционных «спасибо» и «здравствуйте», певец может строить фразы и немного понимать столь трудную речь. Таким образом, за два минувших года певец Витас стал самым востребованным артистом в Поднебесной. Тур "Vitas in CHINA 2007" по стадионам азиатского региона собрал более 400.000 зрителей, но уже в 2008 году тур "Возвращение домой" поднял уровень посещаемости до немыслимой цифры: более миллиона зрителей.