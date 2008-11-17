Кристина Агилера не может сбросить

Не успело новое видео Кристины Агилеры (Christina Aguilera) “Keeps Getting’ Better” дебютировать на телевидении и в интернете, как певица подверглась жесткой критике. Разумеется, поет Кристина все так же хорошо, а вот выглядит не очень, сообщает Showbiz Media. С момента рождения ребенка, певица явно набрала лишний вес и, похоже, до сих пор не может от него избавиться. Зато Кристина нашла креативный способ спрятать лишние килограммы. На днях звезда появилась на одной из тусовок в свободном платье, но не учла, что при ходьбе легкая ткань принимает контуры тела, так что папарацци не составило труда запечатлеть раздавшиеся бедра певицы.