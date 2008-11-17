Именитые кутюрье разукрасили матрешки

Уже даже самые далекие от моды люди знают, что российскому журналу Vogue стукнуло 10 лет. Дата серьезная и отмечаемая во всем мире. В честь такого события известные дизайнеры собрались, да и сделали журналу подарок - каждый нарисовал свой собственный эскиз, по которому русские мастера раскрасили полуметровую матрешку. Так на свет появились матрешка Yves Saint Laurent, матрешка Versace, Prada и Paul Smith, Dolce&Gabbana и Oscar de la Renta. Российские дизайнеры не отстают: Валентин Юдашкин, Денис Симачев, Андрей Бартенев, Алена Ахмадуллина и Константин Гайдай тоже подарили журналу-юбиляру по расписной красавице. Все матрешки выполнены в единственном экземпляре и, как вы понимаете, для почитателя моды представляют немалую ценность. В твердой валюте, впрочем, вполне измеряемую - ориентировочная стоимость каждого экземпляра пять тысяч евро, их пустят с молотка 20 ноября на благотворительном аукционе в Новом манеже, сообщает spletnik.ru.