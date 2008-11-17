Автоавария изменила жизнь Малинина

Александр Малинин во вторник отмечает серьезный юбилей: ему исполняется 50 лет. Певческая карьера Александра Малинина началась, когда он был еще совсем юным. Но настоящую известность артист обрел только к 30 годам - после победы на конкурсе "Юрмала-88". Мало кто знает, что перед этим Александр успел отметиться в группах "Цветы" и "Голубые гитары", побывать в Америке, записать там диск Far Away Lands с композитором Дэвидом Померанцем и вернуться в Россию полным планов. Но планам этим не суждено было сбыться. Малинин в первый же день после возвращения из Америки попал в страшную автокатастрофу. Этот период стал для Александра очень тяжелым. Певец думал, что потерял голос, пишут на сайте РИА "Новости". "Я остался без средств, потерял голос, потерял работу, - вспоминает сам артист. - У меня была жуткая депрессия. Весь переломанный, в гипсе, я полгода скитался по друзьям, потому что негде было жить. У меня было достаточно времени подумать о жизни и о ее смысле. И я пошел на костылях в церковь, принял обряд крещения. И сразу понял, как мне нужно жить, как мне нужно петь, что мне нужно делать..." Вскоре после этого Малинин отправился на конкурс "Юрмала-88", где с песнями "Напрасные слова" и "Любовь и Разлука" завоевал расположение и зрителей, и жюри. Победа на конкурсе дала такой толчок карьере Малинина, что он практически сразу стал одним из самых известных певцов страны. Сегодня Александр Малинин счастлив и в личной, и в творческой жизни. У певца есть взрослый сын Никита, победитель "Фабрики звезд-3", любимая супруга Эмма и двойняшки Устинья и Фрол, которые в этом году пошли в первый класс. Александр Малинин по-прежнему востребован. Он много гастролирует, а сейчас готовится к юбилейному концерту, намеченному на 23 ноября.