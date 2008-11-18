Вадим Галыгин назвал «Самый лучший фильм» картиной «ни о чем»

Экс-резидент «Comedy Club» Вадим Галыгин раскритиковал своих коллег, работавших над картиной «Самый лучший фильм». По его мнению, это фильм «ни о чем». При этом сам шоумен заявил, что к съемкам он не имел никакого отношения, сообщает Showbiz Media. «Очень русское кино – именно так должен был называться «Самый лучший фильм», - рассказывает Вадим. – Вот на этапе начального создания я к этому имел отношение на уровне, когда придумывались фильмы, которые будут пародироваться. Все! А потом я уехал на гастроли Камеди и больше к этому фильму отношения не имею». Галыгин считает, что его бывшие коллеги просто бросили зрителя на середине фильма. «Считаю, что огромный перебор пошлости в этом фильме, - это раз. Второе – недоработка сценарная, то есть фильм получился ни-о-чем. То есть это были просто нарезаны смешные какие-то моменты, приклеены друг к другу, и, честно говоря, нельзя, нельзя бросать зрителя на половине фильма, чтобы фильм был ни о чем».