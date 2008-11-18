Концерт Рианны сорвали террористы

Всего через пару дней после инцидента в Австралии, когда Рианна убежала со сцены на середине песни, концерт певицы в Индонезии был отменен. Причиной послужило предупреждение о возможной небезопасности проведения мероприятия, сообщает Showbiz Media. Как оказалось, незадолго до концерта произошла казнь троих исламских военнослужащих, обвинявшихся в соучастии в бомбардировке Бали в 2002 году. Поэтому служба безопасности решила предупредить команду звезды о возможных волнениях, которые могли бы отразиться и на концерта Рианны в частности. Представители звезды не замедлили пересмотреть расписание и перенесли выступление на январь.