Экс-солист группы «Ласковый май» проведет-таки 6 лет в колонии

Мосгорсуд утвердил приговор бывшему солисту группы «Ласковый май» Андрею Гурову, осужденному на шесть лет за избиение человека со смертельным исходом, сообщает Showbiz Media. Представитель пресс-службы суда пояснил, что судебная коллегия вынесла решение, согласно которому приговор в отношении Андрея Гурова оставлен без изменения. В конце сентября Таганский суд Москвы признал Гурова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека. Согласно данным следствия, в январе этого года во время ссоры с 67-летним соседом по коммунальной квартире Гуров нанес потерпевшему не менее трех ударов неустановленным тупым предметом, мужчина скончался в больнице, так как его раны были несовместимы с жизнью.