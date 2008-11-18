Хирурги изуродовали Лайму Вайкуле

Частый гость пластических хирургов Лайма Вайкуле в очередной раз стала жертвой медицинского вмешательства. Решив подкорректировать и без того моложавое лицо, певица чуть было не изуродовала его. Теперь лицо артистки «украшают» неприятные следы после знаменитой круговой подтяжки. Долгие годы певица следовала советам специалистов, предпочитая простой уход за кожей лица и инъекции ботокса. Но во время последнего визита к хирургу Лайма все-таки решилась сделать «круговую», как называют круговую подтяжку светских кругах. Увы, после операции Вайкуле было не до смеха: кожа натянулась до такой степени, что у нее образовались сильные складки на зоне, примыкающей к ушам. Кроме того, отчетливо заметны следы на лбу - певица прячет их за головными уборами. Как стало известно Life, операцию Лайма Вайкуле сделала в Майами - там, где находится ее второй дом. За океаном латышская звезда столько раз обращалась в клинику пластической хирургии, что специалисты уже советуют на время забыть об операциях. Но Лайма с упорством стахановца продолжает экспериментировать над своей внешностью. - Лайма не скрывает от нас, что давно увлекается пластикой, даже делится нужным контактом, если кому-то понадобится, - рассказал Андрей, танцор коллектива певицы. А лицо она подтянула в той же клинике, что и Леонтьев. Они давно делают пластику у одного врача.