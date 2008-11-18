Борис Моисеев стал клипмейкером

К многочисленным званиям и творческим проявлениям Бориса Моисеева, таким, как танцовщик, хореограф, певец, писатель, киноактер теперь смело можно прибавить ещё одно - клипмейкер. На днях Борис Моисеев представил в интернете свой новый видеоклип, который без приувеличения можно назвать "новым словом" в российском шоу-бизнесе. Вот, как прокоментировал свою новую работу Борис Моисеев: "Знаете мне захотелось сделать что-то новое, интересное и вкусное. Я всегда иду по нехоженым тропам, ищу новых, неизведанных территорий. Я вторгаюсь туда, где не ступала нога артиста, по крайней мере, российского. Сегодня на музыкальном телевидении стоит засилье гламура, постановочных кадров и вот этой всей шикарной и сладко-приторной жизни. Мне захотелось сделать что-то другое, чего не было раньше. Я ждал нужного момента. Но момент настал неожиданно. Совсем недавно из жизни ушел потрясающий, светлый, талантливый и очень добрый человек - Михаил Танич. Песня "Приходит ночь", на которую в последствии я и снял этот видеоклип была написана ровно за полчаса до смерти Маэстро! Когда я писал эту песню в студии, у меня шли слёзы. Я пел и думал об авторе, о жизни. И вот совсем недавно, когда мне поступило предложение принять участие в вечере памяти, Михаила Танича, я не рздумывая ни на секунду приехал в Большой Кремлевский Дворец и спел эту потрясающую песню. А после выступления, когда я увидел глаза зрителей я понял, что жизнь продолжается. У меня с сердца, как будто бы упал камень. Я вышел из гримерки, после выступления и дал мобильный телефон своему менеджеру и говорю: Снимай, снимай меня на камеру этого телефона. Нужно живое видео. То чего нет во всех этих видеоклипах. НУЖНО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОСТАНОВОЧНЫХ СЦЕН. Нужен живой Боря Моисеев. Тот, который я есть в повседневной жизни. Тот, каким меня мало кто видит. В итоге получился этот клип. Живой и без отстуствия грима или маски на лице." Действительно, при просмотре клипа у зрителя возникает ощущения присутствия рядом с Борисом Моисеевым. Из клипа можно понять, что Борис Моисеев сам управляет своим автомобилем, ходит по улице без охраны и сам себе готовит ужин. Новый видеоклип можно уже сейчас увидеть в интернете, а совсем скоро клип появится на тв.