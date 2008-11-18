Фриске отказалась фотографироваться в откровенном наряде

Всегда так благосклонно относившаяся к вниманию к своей персоне Жанна Фриске со скандалом отказалась позировать перед фотообъективами. Случилось столь подозрительное событие на одном из очередных конкурсов красоты. - Я в таком виде фотографироваться не буду! - грозно заявила в ответ на просьбы фотографов Жанна, которая была, как всегда, в откровенном концертном наряде, обтягивающем ее фигуру. - Да вы же только что в таком виде на сцене перед толпой выступали, - недоумевали папарацци. - Все равно. Не буду! - кинула звезда. Инцидент не стоил бы и выеденного яйца, если бы не упорные слухи о скоропалительной свадьбе Жанны с ее партнером на ледовом шоу, пишет "МК". Окружающие тут же засудачили: уж не беременна ли Фриске?